Азербайджан подписал меморандум с китайской онлайн-туристической платформой

Бюро по туризму Азербайджана подписало Меморандум о взаимопонимании с ведущей китайской онлайн-туристической платформой Qunar.

Как сообщает Report, документ был подписан в рамках серии мероприятий, проведенных 15-19 сентября в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.

Согласно меморандуму, туристический потенциал Азербайджана будет совместно продвигаться на китайском рынке через цифровые каналы Qunar, а позиция страны как туристического направления будет еще больше укреплена с применением инновационных подходов.

Серия мероприятий завершилась B2B встречами в Гуанчжоу.