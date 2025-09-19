Азербайджан подписал меморандум с китайской онлайн-туристической платформой
- 19 сентября, 2025
- 16:00
Бюро по туризму Азербайджана подписало Меморандум о взаимопонимании с ведущей китайской онлайн-туристической платформой Qunar.
Как сообщает Report, документ был подписан в рамках серии мероприятий, проведенных 15-19 сентября в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.
Согласно меморандуму, туристический потенциал Азербайджана будет совместно продвигаться на китайском рынке через цифровые каналы Qunar, а позиция страны как туристического направления будет еще больше укреплена с применением инновационных подходов.
Серия мероприятий завершилась B2B встречами в Гуанчжоу.
