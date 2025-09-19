Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Азербайджан подписал меморандум с китайской онлайн-туристической платформой

    Туризм
    • 19 сентября, 2025
    • 16:00
    Азербайджан подписал меморандум с китайской онлайн-туристической платформой

    Бюро по туризму Азербайджана подписало Меморандум о взаимопонимании с ведущей китайской онлайн-туристической платформой Qunar.

    Как сообщает Report, документ был подписан в рамках серии мероприятий, проведенных 15-19 сентября в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.

    Согласно меморандуму, туристический потенциал Азербайджана будет совместно продвигаться на китайском рынке через цифровые каналы Qunar, а позиция страны как туристического направления будет еще больше укреплена с применением инновационных подходов.

    Серия мероприятий завершилась B2B встречами в Гуанчжоу.

    Азербайджан Китай меморандум
    Фото
    Azərbaycan Çinin onlayn turizm platforması ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb
    Фото
    Azerbaijan signs memorandum with leading Chinese online travel platform

    Последние новости

    17:34

    Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана

    Внутренняя политика
    17:31
    Фото

    В Казахстане представлены возможности люксового туризма Азербайджана

    Туризм
    17:30

    Еврокомиссар: Готовим программу межрегионального взаимодействия через Южный Кавказ и Турцию

    В регионе
    17:28

    Кая Каллас: Полный запрет на импорт российского СПГ предлагается ввести к январю 2027 года

    Другие страны
    17:28
    Фото

    Состоялись День выпускников и конкурс волонтеров SOCAR

    Энергетика
    17:28

    Заседание Совета партнерства ЕС-Армения пройдет до конца года в Брюсселе

    В регионе
    17:18

    Марта Кос: ЕС выделит Армении более 200 млн евро на развитие экономики и на реформы

    В регионе
    17:13

    Каллас о 19-ом пакете санкций: Любой источник дохода РФ для продолжения агрессии является мишенью

    Другие страны
    17:05
    Фото

    Пилоты Ferrari показали лучшее время во второй практике Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Формула 1
    Лента новостей