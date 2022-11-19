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Азербайджан подал заявку на членство в Исполнительном совете UNWTO

Азербайджан подал заявку на членство в Исполнительном совете UNWTO Азербайджан подал заявку на членство в Исполнительном совете Всемирной туристской организации (UNWTO) на 2023-2027 годы
Туризм
19 ноября 2022 г. 12:40
Азербайджан подал заявку на членство в Исполнительном совете UNWTO

Азербайджан подал заявку на членство в Исполнительном совете Всемирной туристской организации (UNWTO) на 2023-2027 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства туризма Фуад Нагиев на встрече с генеральным секретарем UNWTO Зурабом Пололикашвили, состоявшейся в штаб-квартире организации в Мадриде.

Нагиев подчеркнул значимость встречи генсека с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время официального визита З. Пололикашвили в Азербайджан в апреле этого года.

В свою очередь, З.Пололикашвили отметил оказанную Азербайджаном финансовую помощь Глобальному саммиту молодежи по туризму, который впервые был проведен UNWTO в этом году. Генсек организации выразил высокую оценку деятельности азербайджанских специалистов, работающих в настоящее время в UNWTO при поддержке правительства Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan applies for membership in UNWTO Executive Board
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qarşıdakı 4 ildə ÜTT-nin İcraiyyə Şurasına üzv olmaq istəyir

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