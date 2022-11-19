Азербайджан подал заявку на членство в Исполнительном совете UNWTO

Азербайджан подал заявку на членство в Исполнительном совете Всемирной туристской организации (UNWTO) на 2023-2027 годы

Азербайджан подал заявку на членство в Исполнительном совете Всемирной туристской организации (UNWTO) на 2023-2027 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства туризма Фуад Нагиев на встрече с генеральным секретарем UNWTO Зурабом Пололикашвили, состоявшейся в штаб-квартире организации в Мадриде.

Нагиев подчеркнул значимость встречи генсека с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время официального визита З. Пололикашвили в Азербайджан в апреле этого года.

В свою очередь, З.Пололикашвили отметил оказанную Азербайджаном финансовую помощь Глобальному саммиту молодежи по туризму, который впервые был проведен UNWTO в этом году. Генсек организации выразил высокую оценку деятельности азербайджанских специалистов, работающих в настоящее время в UNWTO при поддержке правительства Азербайджана.