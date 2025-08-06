Азербайджан планирует строительство в Казахстане туристического комплекса стоимостью $20 млн

Азербайджан планирует строительство в Казахстане туристического комплекса стоимостью $20 млн

Азербайджан построит международный лечебно-оздоровительный комплекс на побережье озера Алаколь в юго-восточной части Казахстана, известного благодаря своим лечебным свойствам и живописной природе.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, данный вопрос обсудили посол Казахстана в Азербайджане Алим Байел с акимом области Абай Бериком Уали. В двусторонней встрече также приняли участие зампредседателя Азербайджано-Казахстанского делового совета, председатель правления Ассоциации тюркских предпринимателей Аслан Кунияров, представители Азербайджанского инвестиционного холдинга и Фонда развития бизнеса Азербайджана.

Согласно информации, азербайджанская делегация представила инвестиционный проект строительства международного лечебно-оздоровительного комплекса на побережье Алаколя. Инвесторы планируют построить круглогодичный туристический объект, рассчитанный на одновременный прием до 800 человек. Объем инвестиций в проект составляет $20 млн. С вводом комплекса в эксплуатацию будет создано около 200 новых рабочих мест.

Кроме того, проект позволит повысить туристическую привлекательность региона, увеличить налоговые поступления в местный бюджет и сформировать новый кластер на стыке медицины и отдыха.

Байель на встрече отметил, что отношения Азербайджана и Казахстана вышли на новый уровень союзничества. Посол напомнил, что руководством Казахстана поставлена задача по укреплению экономических связей и реализации совместных проектов, в том числе в сфере туризма.

"В 2024 году мы создали совместный инвестиционный фонд Казахстана и Азербайджана. Если проект на Алаколе будет реализован, он может стать одним из первых в рамках этого фонда"- подчеркнул дипломат.

Аким области подчеркнул значимость туристического проекта для региона:

"Казахстан и Азербайджан – братские народы, нас объединяет общая история и духовные корни. Мы рады вашему визиту и инициативе по созданию масштабного туристического комплекса именно в нашей области. В настоящее время разрабатывается генеральный план туристической зоны Алаколь. Мы готовы выделить участок для строительства. Акимат окажет необходимую поддержку", – подчеркнул Уали.