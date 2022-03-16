Азербайджан - одна из стран с самой недорогой арендой автомобилей в мире

Азербайджан является одной из стран с самой недорогой арендой автомобилей в мире.

Азербайджан является одной из стран с самой недорогой арендой автомобилей в мире.

Как передает Report со ссылкой на "New Zealand Herald", об этом сообщает британский сайт Confused.com, который проанализировал данные из 58 стран мира.

Источник, анализируя возможности аренды автомобилей в разных странах мира подчеркивает, что в Азербайджане арендовать автомобиль можно за 305,21 долларов США в неделю.

Исследования показали, что стоимость аренды автомобиля в Исландии является одной из самых дорогих в мире. Так, средняя цена аренды авто в неделю в этой стране составляет 2023,70 долларов, что обусловлено высоким обменным курсом и отсутствием общественного транспорта. Далее следует Новая Зеландия, где стоимость аренды автомобиля в неделю составляет 1840,97 долларов.