Азербайджан обсудил с Бразилией развитие отношений в сфере туризма

Извиняюсь за последний абзац)) оставила для улыбки))

Азербайджан обсудил с Бразилией перспективы развития отношений в сфере туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, обсуждения прошли 22 ноября на встрече председателя агентства Фуада Нагиева с министром туризма Бразилии Селсо Сабино.

На встрече обсуждался "День туризма" в рамках COP29, поддержание устойчивости заявленных инициатив и совместные действия в данном направлении, а также вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

В рамках встречи Ф.Нагиев и С.Сабино посадили гранатовое дерево перед административным зданием Государственного агентства по туризму.

Ф.Нагиев также символически подарил С.Сабино гранатовое дерево для посадки в Бразилии, чтобы договоренности, достигнутые в области туризма на COP29, были продолжены в Бразилии как принимающей стороне COP30.