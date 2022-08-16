Азербайджан и Сербия обсудили расширение туристических связей

16 августа на встрече между председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым и послом Сербии в Азербайджане Драганом Владисавлевичем были обсуждены вопросы восстановления туризма между Азербайджаном и Сербией в постпандемический период,

16 августа на встрече между председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым и послом Сербии в Азербайджане Драганом Владисавлевичем были обсуждены вопросы восстановления туризма между Азербайджаном и Сербией в постпандемический период, расширения туристических связей и перспектив сотрудничества, обмена опытом.

Об этом Report сообщили в Государственному агентстве по туризму.

На встрече Ф.Нагиев отметил, что с начала этого года на фоне восстановления туристической индустрии наблюдается существенный рост статистики туристического посещения, а число иностранных граждан, прибывающих в страну в январе-июле, увеличилось на 128% по сравнению с прошлым годом.

Посол Драган Владисавлевич выразил уверенность, что туристические связи будут способствовать развитию двусторонних связей между нашими странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями о мерах по восстановлению после пандемии туристической индустрии в обеих странах и разработке совместного плана действий в сфере туризма.