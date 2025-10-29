Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Азербайджан и КНР обсудили сотрудничество в сфере туризма

    Туризм
    • 29 октября, 2025
    • 22:54
    Азербайджан и КНР обсудили сотрудничество в сфере туризма

    Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев встретился с послом Китая в Азербайджане Лу Мэй.

    Как сообщает Report, Ф.Нагиев отметил, что государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в апреле открыл новые перспективы в двустороннем партнерстве, в частности в сфере туризма.

    Соглашение о введении безвизового режима для граждан обеих стран стало одним из важнейших шагов в данном направлении.

    Он отметил, что Китай является одним из приоритетных туристических рынков для Азербайджана. По его словам, наша страна активно участвует в международных туристических мероприятиях, проводимых в КНР, с целью продвижения своего туристического потенциала. Ф.Нагиев добавил, что в крупных китайских городах организуются презентации, встречи с представителями туристической индустрии и СМИ, а также проводятся масштабные маркетинговые онлайн-кампании.

    Руководитель Госагентства предоставил информацию о программе China Ready, разработанной с целью повышения уровня готовности местной туристической индустрии к приему китайских туристов, а также о мероприятии China Visitors Summit, которое состоится 17 ноября в Баку, и пригласил Лу Мэй на это мероприятие.

    Он также сообщил о подготовке к открытию постоянного туристического представительства Бюро по туризму Азербайджана в Китае.

    Посол КНР отметила, что богатый туристический потенциал Азербайджана привлекает внимание китайских туристов, и связи двух стран в данной отрасли развиваются, как и во многих других сферах. Она выразила заинтересованность китайской стороны в инвестировании в туристический сектор Азербайджана, различных туристических проектов, в том числе в области культурного и гастрономического туризма. Лу Мэй заявила о готовности Китая оказать поддержку в продвижении туристического потенциала нашей страны.

    Отметим, что между Азербайджаном и Китаем запущены прямые рейсы по маршруту Баку-Пекин, осуществляемые авиакомпанией AZAL 3 раза в неделю, а также по направлению Баку-Урумчи - China Southern Airlines 5 раз в неделю. За 2024 год число иностранных граждан, путешествующих из Китая в Азербайджан, увеличилось на 94% по сравнению с 2023 годом и достигло 44 798 человек. За январь-сентябрь 2025 года поток туристов из Китая в Азербайджан увеличился на 51% по сравнению с соответствующим показателем 2024 года.

    Китай Азербайджан туризм
    Фото
    Azərbaycan və Çin arasında turizm əlaqələri müzakirə olunub

    Последние новости

    23:26

    На Гаити из-за урагана "Мелисса" погибли не менее 20 человек

    Другие страны
    23:21

    Конгресс: Экономика США рискует потерять от 7 до 14 млрд долларов из-за шатдауна

    Другие страны
    23:03

    Гросси вновь заявил, что намерен баллотироваться на пост генсека ООН

    Другие страны
    22:54

    Азербайджан и КНР обсудили сотрудничество в сфере туризма

    Туризм
    22:43

    Катар может стать посредником между США и Венесуэлой

    Другие страны
    22:38

    Генконсул в Нахчыване: Братство Турции и Азербайджана - прекрасный пример для всего мира

    Внешняя политика
    22:24

    Президент Грузии поддержал запрет некоторых оппозиционных партий

    В регионе
    22:13

    ФРС США снизила ставку до уровня 3,75 - 4% годовых

    Финансы
    22:12

    Азербайджанские борцы добились исторического успеха на чемпионате мира U23 в Сербии

    Индивидуальные
    Лента новостей