Азербайджан и КНР обсудили сотрудничество в сфере туризма

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев встретился с послом Китая в Азербайджане Лу Мэй.

Как сообщает Report, Ф.Нагиев отметил, что государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в апреле открыл новые перспективы в двустороннем партнерстве, в частности в сфере туризма.

Соглашение о введении безвизового режима для граждан обеих стран стало одним из важнейших шагов в данном направлении.

Он отметил, что Китай является одним из приоритетных туристических рынков для Азербайджана. По его словам, наша страна активно участвует в международных туристических мероприятиях, проводимых в КНР, с целью продвижения своего туристического потенциала. Ф.Нагиев добавил, что в крупных китайских городах организуются презентации, встречи с представителями туристической индустрии и СМИ, а также проводятся масштабные маркетинговые онлайн-кампании.

Руководитель Госагентства предоставил информацию о программе China Ready, разработанной с целью повышения уровня готовности местной туристической индустрии к приему китайских туристов, а также о мероприятии China Visitors Summit, которое состоится 17 ноября в Баку, и пригласил Лу Мэй на это мероприятие.

Он также сообщил о подготовке к открытию постоянного туристического представительства Бюро по туризму Азербайджана в Китае.

Посол КНР отметила, что богатый туристический потенциал Азербайджана привлекает внимание китайских туристов, и связи двух стран в данной отрасли развиваются, как и во многих других сферах. Она выразила заинтересованность китайской стороны в инвестировании в туристический сектор Азербайджана, различных туристических проектов, в том числе в области культурного и гастрономического туризма. Лу Мэй заявила о готовности Китая оказать поддержку в продвижении туристического потенциала нашей страны.

Отметим, что между Азербайджаном и Китаем запущены прямые рейсы по маршруту Баку-Пекин, осуществляемые авиакомпанией AZAL 3 раза в неделю, а также по направлению Баку-Урумчи - China Southern Airlines 5 раз в неделю. За 2024 год число иностранных граждан, путешествующих из Китая в Азербайджан, увеличилось на 94% по сравнению с 2023 годом и достигло 44 798 человек. За январь-сентябрь 2025 года поток туристов из Китая в Азербайджан увеличился на 51% по сравнению с соответствующим показателем 2024 года.