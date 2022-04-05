О нас
Аудио новости

Азербайджан и Израиль подпишут договоры

Азербайджан и Израиль подпишут договоры Азербайджан и Израиль подпишут договоры о сотрудничестве в сфере водного хозяйства с израильской государственной компанией "Мекорот" и в области обновления систем информации таможенных налогообложений.
Туризм
5 апреля 2022 г. 09:42
Азербайджан и Израиль подпишут договоры

Азербайджан и Израиль подпишут договоры о сотрудничестве в сфере водного хозяйства с израильской государственной компанией "Мекорот" и в области обновления систем информации таможенных налогообложений.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу министерства туризма Израиля, подписание состоится в рамках начавшегося визита в Баку министра туризма и сопредседателя азербайджано-израильской межправительственной комиссии Константина Развозова.

В ходе визита запланированы встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, министром экономики и сопредседателем межправкомиссии Микаилом Джаббаровым, министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым и с главами туристических организаций.

На встречах будут обсуждаться вопросы внешней политики, экономики, здравоохранения, энергоресурсов, туризма, связи, охраны окружающей среды, науки и сельского хозяйства.

Седьмого апреля Израиль и Азербайджан отметят 30-летие с начала дипломатических отношений между странами. В честь этого события состоится официальная церемония, в которой примут участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр туризма Израиля Константин Развозов.

Отметим, что Азербайджан в прошлом году открыл в Израиле торговое и туристическое представительства. Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Израилем в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, кибербезопасность, образование, водные ресурсы и здравоохранение.

Товарооборот между Азербайджаном и Израилем в 2019 году достиг пика и составил 1,375 млрд долларов США, однако сократился в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. По итогам 2021 года объем товарооборота между странами увеличился вдвое, составив 928,4 млн долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Israel to ink new agreements to expand co-op
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İsrail arasında yeni müqavilələr imzalanacaq

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
Марков: Заявление депутата Делягина противоречит политике России
29 марта 2022 г. 12:35
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
В МИД России назвали заявления депутата Делягина об Азербайджане недопустимыми
29 марта 2022 г. 17:09
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
Между Турцией и Узбекистаном подписано рамочное военное соглашение
29 марта 2022 г. 20:50
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
Россия обстреляла ракетами украинские города Киев, Харьков и Хмельницкий
30 марта 2022 г. 04:16
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi