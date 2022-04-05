Азербайджан и Израиль подпишут договоры

Азербайджан и Израиль подпишут договоры о сотрудничестве в сфере водного хозяйства с израильской государственной компанией "Мекорот" и в области обновления систем информации таможенных налогообложений.

Азербайджан и Израиль подпишут договоры о сотрудничестве в сфере водного хозяйства с израильской государственной компанией "Мекорот" и в области обновления систем информации таможенных налогообложений.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу министерства туризма Израиля, подписание состоится в рамках начавшегося визита в Баку министра туризма и сопредседателя азербайджано-израильской межправительственной комиссии Константина Развозова.

В ходе визита запланированы встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, министром экономики и сопредседателем межправкомиссии Микаилом Джаббаровым, министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым и с главами туристических организаций.

На встречах будут обсуждаться вопросы внешней политики, экономики, здравоохранения, энергоресурсов, туризма, связи, охраны окружающей среды, науки и сельского хозяйства.

Седьмого апреля Израиль и Азербайджан отметят 30-летие с начала дипломатических отношений между странами. В честь этого события состоится официальная церемония, в которой примут участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр туризма Израиля Константин Развозов.

Отметим, что Азербайджан в прошлом году открыл в Израиле торговое и туристическое представительства. Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с Израилем в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, кибербезопасность, образование, водные ресурсы и здравоохранение.

Товарооборот между Азербайджаном и Израилем в 2019 году достиг пика и составил 1,375 млрд долларов США, однако сократился в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. По итогам 2021 года объем товарооборота между странами увеличился вдвое, составив 928,4 млн долларов США.