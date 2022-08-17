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Азербайджан и Египет обсудили развитие отношений в сфере туризма

Азербайджан и Египет обсудили развитие отношений в сфере туризма Председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев и посол Египта в Азербайджане Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид обсудили перспективы развития отношений в сфере туризма, реализуемые стратегии, а также текущий опыт обеих стран в эт
Туризм
17 августа 2022 г. 15:33
Азербайджан и Египет обсудили развитие отношений в сфере туризма

Председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев и посол Египта в Азербайджане Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид обсудили перспективы развития отношений в сфере туризма, реализуемые стратегии, а также текущий опыт обеих стран в этом секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госагентство.

На встрече Ф.Нагиев предоставил информацию о туристическом потенциале освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также о проводимых реставрационных работах на объектах историко-культурного наследия.

Посол отметил, что Азербайджан имеет богатый туристический потенциал и может предложить египетским туристам разнообразные туристические продукты. По словам посла, открытие прямых рейсов Баку-Каир-Баку, в дополнение к рейсам из Баку в Шарм-эль-Шейх, может увеличить туристический поток.

На встрече состоялся обмен мнениями по подготовке совместного плана действий, обмену опытом в области туризма, укреплению партнерских отношений между представителями туристической индустрии, и представлению туристических возможностей двух стран.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Egypt mull development of tourism relations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Misir turizm əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib

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