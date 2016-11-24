AZAL проводит акцию на авиарейсы в Израиль

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявляют о новой акции на перелеты по направлению из Баку в Тель-Авив. Об этом сообщили Report в AZAL.

По информации, при покупке с 1 по 20 декабря стоимость авиабилета на рейсы Баку-Тель-Авив-Баку с вылетами в период с 10 января по 10 марта 2017 года составит всего 299 евро. Цена включает все налоги и сборы. Также в стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

Рейсы AZAL из Баку в Тель-Авив осуществляются два раза в неделю на комфортабельных лайнерах Airbus A319 и A320.