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AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали меморандум о взаимопонимании

AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали меморандум о взаимопонимании Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму и China Tourism Group подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере туризма.
Туризм
16 ноября 2023 г. 13:04
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали меморандум о взаимопонимании

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму и China Tourism Group подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере туризма.

Как сообщили Report в пресс-службе AZAL, в церемонии подписания в Пекине приняли участие первый заместитель исполнительного директора авиакомпании AZAL Назим Самедов, генеральный исполнительный директор Азербайджанского Бюро по туризму Флориан Зенгстшмид, заместитель генерального директора China Tourism Group Ван Ченчен и другие официальные лица.

Меморандум предусматривает ряд важных мероприятий, включая разработку новых туристических продуктов в Азербайджане, их продвижение, организацию разнообразных мероприятий как в онлайн, так и в офлайн форматах и другие совместные действия.

"Инициатива внесет свой вклад в развитие туризма и увеличение туристического потока между Азербайджаном и Китаем. AZAL является одним из динамично развивающихся авиаперевозчиков в мире с современным парком воздушных судов и постоянно расширяет свою маршрутную сеть. Так, авиакомпания планирует в декабре начать полеты в столицу Китая — Пекин. Помимо этого, AZAL стремится к расширению своих направлений в Китае в будущем", - отметил первый заместитель исполнительного директора AZAL Назим Самедов.

Флориан Зенгстшмид отметил широкий потенциал Китая в сфере выездного туризма и подчеркнул, что подписанный меморандум будет способствовать дальнейшему увеличению числа граждан Китая, посещающих Азербайджан. "В период с января по октябрь 2023 года число китайских путешественников составило 20 469 человек, что представляет собой семикратный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил он.

Зенгстшмид подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют об особом интересе китайских туристов к Азербайджану.

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Версия на английском языке ФотоAZAL, Azerbaijan Tourism Board and China Tourism Group sign tripartite memorandum of understanding
Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL, ATB və “China Tourism Group” arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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