AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали меморандум о взаимопонимании

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму и China Tourism Group подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере туризма.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму и China Tourism Group подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере туризма.

Как сообщили Report в пресс-службе AZAL, в церемонии подписания в Пекине приняли участие первый заместитель исполнительного директора авиакомпании AZAL Назим Самедов, генеральный исполнительный директор Азербайджанского Бюро по туризму Флориан Зенгстшмид, заместитель генерального директора China Tourism Group Ван Ченчен и другие официальные лица.

Меморандум предусматривает ряд важных мероприятий, включая разработку новых туристических продуктов в Азербайджане, их продвижение, организацию разнообразных мероприятий как в онлайн, так и в офлайн форматах и другие совместные действия.

"Инициатива внесет свой вклад в развитие туризма и увеличение туристического потока между Азербайджаном и Китаем. AZAL является одним из динамично развивающихся авиаперевозчиков в мире с современным парком воздушных судов и постоянно расширяет свою маршрутную сеть. Так, авиакомпания планирует в декабре начать полеты в столицу Китая — Пекин. Помимо этого, AZAL стремится к расширению своих направлений в Китае в будущем", - отметил первый заместитель исполнительного директора AZAL Назим Самедов.

Флориан Зенгстшмид отметил широкий потенциал Китая в сфере выездного туризма и подчеркнул, что подписанный меморандум будет способствовать дальнейшему увеличению числа граждан Китая, посещающих Азербайджан. "В период с января по октябрь 2023 года число китайских путешественников составило 20 469 человек, что представляет собой семикратный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил он.

Зенгстшмид подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют об особом интересе китайских туристов к Азербайджану.