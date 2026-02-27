Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Азада Гусейнова: Подготовлены предложения по механизму ДПИ в сфере туризма

    Туризм
    • 27 февраля, 2026
    • 17:59
    Азада Гусейнова: Подготовлены предложения по механизму ДПИ в сфере туризма

    Государственное агентство по туризму Азербайджана подготовило предложения по механизму выдачи документа о поощрении инвестиций (ДПИ) предпринимателям, действующим в этом секторе.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Агентства Азада Гусейнова на общественных слушаниях на тему "Текущее состояние и перспективы развития туризма в Азербайджане", проведенных в Милли Меджлисе.

    Она отметила, что ведомство в настоящее время ведет работу по созданию рекреационных зон на освобожденных территориях Азербайджана.

    По ее словам, документы о создании двух рекреационных зон (Тутгунчай и Зульфугарлы) в Кяльбаджарском районе представлены в Администрацию президента: "Все процедуры в этом направлении завершены. Кроме этого, в настоящее время проводятся оценки в отношении рекреационных зон в Лачынском районе и на других освобожденных от оккупации территориях".

    Государственное агентство по туризму Азербайджана Азада Гусейнова рекреационные зоны документ о поощрении инвестиций туризм
    Azərbaycanın turizm sektorunda investisiya təşviq sənədinin verilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanıb

    Последние новости

    18:02
    Фото

    В Баку состоялось обсуждение азербайджано-эфиопских инициатив по развитию ИИ

    ИКТ
    18:01

    Бакметрополитен обсудил с АБИИ и АБР модернизацию метро

    Инфраструктура
    18:01

    В Азербайджане предложили освободить туризм от НДС

    Туризм
    17:59

    Азада Гусейнова: Подготовлены предложения по механизму ДПИ в сфере туризма

    Туризм
    17:57

    МИД Пакистана: Действия против Афганистана предприняты в рамках самообороны

    Другие страны
    17:54

    Премьер Эфиопии побывал на Сангачальском терминале

    Внешняя политика
    17:52

    Итконен: ЕК обсуждает с Киевом доступ к нефтепроводу "Дружба" для проверки его состояния

    Другие страны
    17:51

    В московском метро двое мужчин избили и ограбили пассажира

    В регионе
    17:46

    В Азербайджане школьников будут обучать цифровой грамотности

    Внутренняя политика
    Лента новостей