Азада Гусейнова: Подготовлены предложения по механизму ДПИ в сфере туризма

Государственное агентство по туризму Азербайджана подготовило предложения по механизму выдачи документа о поощрении инвестиций (ДПИ) предпринимателям, действующим в этом секторе.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель председателя Агентства Азада Гусейнова на общественных слушаниях на тему "Текущее состояние и перспективы развития туризма в Азербайджане", проведенных в Милли Меджлисе.

Она отметила, что ведомство в настоящее время ведет работу по созданию рекреационных зон на освобожденных территориях Азербайджана.

По ее словам, документы о создании двух рекреационных зон (Тутгунчай и Зульфугарлы) в Кяльбаджарском районе представлены в Администрацию президента: "Все процедуры в этом направлении завершены. Кроме этого, в настоящее время проводятся оценки в отношении рекреационных зон в Лачынском районе и на других освобожденных от оккупации территориях".