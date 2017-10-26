Arton Capital: Азербайджанский паспорт 64-й по "силе" в мире

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан занимает 64-е место по "мощности" паспорта согласно индексу визовых ограничений, составленному компанией Arton Capital.

Как сообщает Report, граждане Азербайджана могут въезжать без визы или открывать визу на границе 64 стран.

В этом списке Азербайджан опередил из стран СНГ Армению (59 место) и Кыргызстан (58 место), Таджикистан и Узбекистан (каждая 54 место) и Туркменистан (48 место).

Из соседних стран Россия на 83 месте, Грузия - 44-ом, Турция - 45-ом, Иран - на 90-м.

Верхние строчки рейтинга занимает Сингапур. Граждане этой страны могут без виз въезжать в 159 стран.

В десятку также входят Швеция, Южная Корея, Дания, Финляндия и Италия.