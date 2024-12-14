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Агентство: В Дашалты будет создан Туристический информационный центр

Агентство: В Дашалты будет создан Туристический информационный центр В Дашалты будет создан Туристический информационный центр.
Туризм
14 декабря 2024 г. 17:09
Агентство: В Дашалты будет создан Туристический информационный центр

В Дашалты будет создан Туристический информационный центр.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам года и открытию зимнего сезона, организованной совместно с Туристическим центром "Шахдаг", сообщил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, на данный момент завершено 60% работ по проекту: "Он обеспечит туристам удобный доступ к информации и будет способствовать более широкому продвижению туристического потенциала региона".

К. Гулузаде подчеркнул, что эти инициативы направлены на развитие туристического потенциала освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и привлечение местных и иностранных туристов в регион.

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Версия на английском языке Tourism Information Center to be established in Dashalty of Shusha
Версия на азербайджанском языке Agentlik: Daşaltıda Turizm İnformasiya Mərkəzi yaradılacaq

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