Агентство: В Дашалты будет создан Туристический информационный центр

В Дашалты будет создан Туристический информационный центр.

В Дашалты будет создан Туристический информационный центр.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам года и открытию зимнего сезона, организованной совместно с Туристическим центром "Шахдаг", сообщил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, на данный момент завершено 60% работ по проекту: "Он обеспечит туристам удобный доступ к информации и будет способствовать более широкому продвижению туристического потенциала региона".

К. Гулузаде подчеркнул, что эти инициативы направлены на развитие туристического потенциала освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и привлечение местных и иностранных туристов в регион.