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Агентство: Развитие аграрного туризма – одна из наших целей

Агентство: Развитие аграрного туризма – одна из наших целей Развитие аграрного туризма, как вида альтернативного туризма, является одной из основных целей Государственного агентства по туризму Азербайджана (ГАТ).
Туризм
27 января 2022 г. 13:45
Агентство: Развитие аграрного туризма – одна из наших целей

Развитие аграрного туризма, как вида альтернативного туризма, является одной из основных целей Государственного агентства по туризму Азербайджана (ГАТ).

Как сообщает Report, об этом завсектором развития регионального туризма ГАТ Эльгюн Джавадов сказал на "Агро-туристическом инвест-форуме", организованном в рамках проекта "Agri-Vision", учрежденного Фондом евразийского партнерства и исследовательским фондом "Конституция".

По его словам, Азербайджан обладает большим потенциалом в данной сфере: "Направление хозяйств, занимающихся сельским хозяйством, на туризм в качестве дополнительного вида деятельности и получение дополнительных доходов от туристической деятельности, безусловно, является оправдавшей себя деятельностью в ряде стран Евросоюза. Для нас не имеется никаких препятствий, чтобы максимально использовать свой потенциал в этой области".

По его словам, в работе в этой области необходима определенная этапность и определенный стратегический подход: "Как Государственное агентство по туризму, мы предварительно отдаем предпочтение территориям с наибольшими ресурсами. Проект "Agri Vision" - один из самых прогрессивных с точки зрения государственно-частного сотрудничества. Туризм - сфера, где в любом случае невозможно работать только с одной стороной, данная сфера требует сотрудничества. Поэтому участники других государственных структур также проинформировали о работе, проделанной в сфере туризма. И мы знаем, что эту сферу можно развивать совместно".

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Версия на английском языке Azerbaijan State Tourism Agency: Dev't of agrarian tourism - one of main goals
Версия на азербайджанском языке DTA-nın rəsmisi: “Aqrar turizmin inkişafı əsas hədəflərimizdən biridir”

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