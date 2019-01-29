Аэропорт Дубая в пятый раз стал лидером по международным перевозкам

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Международный аэропорт Дубая в 2018 году в пятый раз стал самым загруженным аэропортом мира по объему международных пассажирских перевозок.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, за минувший год через аэропорт Дубая прошло рекордные 89,149 млн пассажиров, совершающих международные рейсы. Это на 1% превышает показатель за 2017 год.

Среднемесячный трафик в прошлом году составлял 7,4 млн человек, при этом отметка в 8 млн пассажиров была превышена дважды - в июле (8,2 млн) и в августе (8,4 млн). В результате минувший август стал самым загруженным месяцем в 58-летней истории аэропорта.

Самый большой поток пассажиров среди стран приходился на Индию (около 12,28 млн человек). Далее в рейтинге государств следуют Саудовская Аравия (свыше 6,471 млн человек) и Великобритания (почти 6,285 млн человек).