Абдулазиз Аккулов: Ташкент и Баку договорились совместно привлекать туристов из Китая и Индии - ИНТЕРВЬЮ

Современный туризм в Центральной Азии и на Кавказе переживает этап глубокой интеграции, превращаясь из локальных маршрутов в глобальную экосистему гостеприимства. В центре этого процесса стоит стратегический союз Узбекистана и Азербайджана, которые сегодня формируют новый облик Великого Шелкового пути через единые цифровые решения, трансграничные маршруты и расширение авиасообщения.

О том, как сотрудничество между Ташкентом и Баку выходит за рамки классического обмена турпотоками, включая создание совместных продуктов для рынков Китая, Индии и Европы, внедрение технологий искусственного интеллекта и реализацию масштабных инвестиционных проектов, в эксклюзивном интервью Report рассказал председатель Комитета по туризму Республики Узбекистан Абдулазиз Аккулов.

Представляем интервью читателям:

- Узбекистан и Азербайджан ставят амбициозные цели по увеличению взаимного турпотока. Какую планку вы ставите на конец текущего года?

- Мы традиционные партнеры. С прошлого года ведомства по развитию туризма обеих стран работают над совместным продвижением и маркетинговыми кампаниями. Эта работа началась в Европе.

В этом году мы договорились продолжать сотрудничество в данном направлении. Кроме того, мы учимся друг у друга. Например, у Азербайджана есть очень хороший опыт привлечения туристов из Индии. В свою очередь, мы предлагаем нашим друзьям использовать наши наработки по привлечению гостей из Китая. Это всегда было взаимовыгодное партнерство. Мы уже договорились с коллегами продолжать работу в Европе и совместно привлекать туристов из Индии и Китая в наши страны.

- Сегодня мы видим рост числа прямых рейсов не только между Баку и Ташкентом, но и Самаркандом. Рассматривается ли возможность запуска рейсов в другие исторические города - Бухару или Хиву - напрямую из Азербайджана?

- Как органы, ответственные за развитие отрасли, мы помогаем бизнесу создавать необходимые условия, чтобы в будущем авиакомпании приняли решение об открытии новых рейсов. Запуск комбинированных туров и рост турпотока в рамках таких программ создадут естественные предпосылки для открытия прямых рейсов с другими городами.

- На протяжении многих лет ведутся дискуссии о формировании единого трансграничного туристического маршрута, проходящего по историческому Великому Шёлковому пути. Концепция предполагает объединение Азербайджана и Узбекистана в рамках одного туристического пакета, ориентированного на путешественников из Китая, Японии и европейских стран. Остается ли актуальным вопрос воплощения данной инициативы в жизнь?

- Буквально в прошлом месяце мы открыли в Самарканде тематический офис Всемирной туристской организации (UN Tourism). Его основная цель - развитие проектов вдоль Шелкового пути. Как раз в рамках 59-го ежегодного заседания Азиатского банка развития - мы совместно с UN Tourism, АБР и этим офисом обсуждаем, как эффективно помочь бизнесу и создать инфраструктурные условия для развития комбинированных туров.

Это создаст базу для дальнейшего количественного и качественного роста.

- Готов ли Узбекистан предложить азербайджанским инвесторам льготные условия для строительства отелей или создания зон отдыха в таких местах, как Чарвак или "Шелковый путь Самарканд"?

- В рамках политики, проводимой нашим президентом, сегодня туристическому бизнесу предоставляется более 20 видов льгот и преференций. Все инвесторы, в том числе из Азербайджана, могут в полной мере воспользоваться этими субсидиями и льготными условиями.

- Узбекистан активно внедряет AI-решения в туризме (умные гиды, аналитика потоков). Планируется ли обмен опытом с азербайджанскими коллегами по цифровизации отрасли?

- На данном этапе мы создаем масштабную платформу, которая объединит различные системы, чтобы помочь туристам правильно выбирать туры и с комфортом пользоваться всеми условиями, созданными в Узбекистане. Мы всегда готовы поделиться с нашими друзьями тем опытом, который мы уже наработали и проверили на практике.