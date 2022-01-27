ААКР: Мы продолжим сотрудничество по развитию агротуризма

Агентство по аграрному кредитованию и развитию при Минсельхозе (ААКР) продолжит сотрудничество с Государственным агентством по туризму (ГАТ) и Азербайджанским бюро туризма (АБТ) с целью развития агротуризма.

Агентство по аграрному кредитованию и развитию при Минсельхозе (ААКР) продолжит сотрудничество с Государственным агентством по туризму (ГАТ) и Азербайджанским бюро туризма (АБТ) с целью развития агротуризма.

Как сообщает Report, об этом зампредседателя Агентства Лейла Мамедова сказала на "Агро-туристическом инвест-форуме", организованном в рамках проекта "Agri-Vision", учрежденного Фондом евразийского партнерства и исследовательским фондом "Конституция".

"Наш третий проект, реализуемый сейчас совместно с ЕС, предусматривает развитие устойчивых агропродовольственных систем в северо-западном регионе Азербайджана. При технической поддержке АБТ в рамках этого проекта мы определили 3 агротуристических бизнеса и выделим им специальный грант. В будущем за счет этих средств будет оказана поддержка в предоставлении оборудования выбранным объектам", - сказал он.

По ее словам, для повышения знаний и навыков женщин, участвующих в проекте Agri-Vision, к нему были привлечены национальные эксперты по аграрному туризму и организованы специальные учебные программы: "Эти тренинги проведены в Исмаиллинском, Гахском, Загатальском и Балакенском районах и охватывают такие направления как определение маршрутов, размещение туристов, приготовление еды, превращение жилых домов в гостевые дома и пр.".