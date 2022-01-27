Агентство аграрного кредитования и развития выдало 310 млн манатов субсидий

В 2021 году Агентство аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства выдало 310 млн манатов субсидий по 10 различным направлениям.

В 2021 году Агентство аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства выдало 310 млн манатов субсидий по 10 различным направлениям.

Как сообщает Report, об этом зампредседателя Агентства Лейла Мамедова сказала на "Агро-туристическом инвест-форуме", организованном в рамках проекта "Agri-Vision", учрежденного Фондом евразийского партнерства и исследовательским фондом "Конституция".

Кроме того, по ее словам, представляемая ею структура в прошлом году выдала более 70 млн манатов микрокредитов под низкие проценты владельцам сельскохозяйственных объектов, желающим расширить производство в различных направлениях.

"Другое направление нашей деятельности – реализация совместных проектов с представителями международных организаций для улучшения жизни в сельской местности. В частности, для нас приоритетно развитие аграрного туризма", - отметила Л.Мамедова.