О нас
Report Georgia
Аудио новости

Агентство аграрного кредитования и развития выдало 310 млн манатов субсидий

Агентство аграрного кредитования и развития выдало 310 млн манатов субсидий В 2021 году Агентство аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства выдало 310 млн манатов субсидий по 10 различным направлениям.
АПК
27 января 2022 г. 11:09
Агентство аграрного кредитования и развития выдало 310 млн манатов субсидий

В 2021 году Агентство аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства выдало 310 млн манатов субсидий по 10 различным направлениям.

Как сообщает Report, об этом зампредседателя Агентства Лейла Мамедова сказала на "Агро-туристическом инвест-форуме", организованном в рамках проекта "Agri-Vision", учрежденного Фондом евразийского партнерства и исследовательским фондом "Конституция".

Кроме того, по ее словам, представляемая ею структура в прошлом году выдала более 70 млн манатов микрокредитов под низкие проценты владельцам сельскохозяйственных объектов, желающим расширить производство в различных направлениях.

"Другое направление нашей деятельности – реализация совместных проектов с представителями международных организаций для улучшения жизни в сельской местности. В частности, для нас приоритетно развитие аграрного туризма", - отметила Л.Мамедова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi ötən il 310 milyon manat subsidiya ödəyib

Самое важное

Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
Минздрав, Госагентство и TƏBİB обратились к гражданам
26 января 2022 г. 15:44
Вакцинированным бустером в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
Вакцинированным "бустером" в Азербайджане будет выдан бессрочный сертификат
26 января 2022 г. 15:32
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
В Азербайджане в центре отдыха найден мертвый человеческий плод
26 января 2022 г. 12:04
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлено около 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
25 января 2022 г. 17:47
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
ICGB будет продавать свободные мощности на европейской платформе
25 января 2022 г. 17:14
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
25 января 2022 г. 15:14
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
25 января 2022 г. 13:05
В Баку добычей ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
В Баку "добычей" ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
25 января 2022 г. 10:40
Экс-главе ИВ инкриминируется незаконное хранение оружия
Экс-главе ИВ инкриминируется незаконное хранение оружия
24 января 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi