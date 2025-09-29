Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Замминистра: Стадион в Гяндже в будущем примет различные международные мероприятия

    Спорт
    • 29 сентября, 2025
    • 12:44
    Замминистра: Стадион в Гяндже в будущем примет различные международные мероприятия

    На Гянджинском стадионе в будущем наряду с футбольными соревнованиями будут проводиться также различные международные спортивные мероприятия.

    Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам сказал заместитель министра молодежи и спорта Эльмир Мехтиев.

    По его словам, Гянджинский городской стадион, введенный в эксплуатацию в 1964 году, после многих лет использования пришел в негодность: "Президент Ильхам Алиев в октябре 2023 года подписал распоряжение о строительстве в Гяндже нового стадиона. Его фундамент был заложен главой государства в апреле прошлого года. В августе текущего года президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительства стадиона".

    Он отметил, что вместимость трибун стадиона площадью более 10 гектаров составляет 15 тыс. 343 человека: "Арена, построенная по стандартам УЕФА 4-й категории, оснащена современными системами освещения, акустики, вещания, интернета, безопасности".

    Мехтиев заявил, что стадион уже прошел первое большое испытание – здесь 28 сентября состоялась церемония открытия III Игр СНГ. В будущем же стадион будет принимать как футбольные соревнования, так и другие престижные международные мероприятия.

    Отметим, что 27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского стадиона.

