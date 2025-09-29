Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Спорт
    • 29 сентября, 2025
    • 14:22
    В Евлахском Олимпийском спорткомплексе одновременно могут проходить 9 соревнований

    В Евлахском Олимпийском спортивном комплексе возможно проведение 9 соревнований одновременно.

    Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил заведующий отделом Министерства молодежи и спорта Эльмир Мехдиев журналистам в рамках медиатура в комплекс, организованного по следам визита президента.

    Он отметил, что грандиозное сооружение общей площадью 5,8 гектара построено в соответствии с современными требованиями и вошло в историю как 50-й Олимпийский спортивный комплекс страны.

    По словам Мехдиева, его технические возможности создают условия для проведения здесь около 9 соревнований и тренировок одновременно. Комплекс включает спортивный зал вместимостью 1100 зрителей, где могут быть организованы соревнования и тренировки по волейболу, баскетболу, гандболу и бадминтону.

    Кроме того, в комплексе будут функционировать плавательный бассейн, залы дзюдо, гимнастики, бокса, фитнеса и тхэквондо. Множество залов создает широкие возможности для проведения здесь соревнований по различным видам спорта.

    Здесь также будет функционировать гостиница из 21 номера для проживания как спортсменов, так и гостей города.

    Евлах Олимпийский спортивный комплекс
    Şöbə müdiri: Yevlax Olimpiya İdman Kompleksində eyni vaxtda 9 yarış keçirilə bilər

