В Евлахском Олимпийском спорткомплексе одновременно могут проходить 9 соревнований

В Евлахском Олимпийском спортивном комплексе возможно проведение 9 соревнований одновременно.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил заведующий отделом Министерства молодежи и спорта Эльмир Мехдиев журналистам в рамках медиатура в комплекс, организованного по следам визита президента.

Он отметил, что грандиозное сооружение общей площадью 5,8 гектара построено в соответствии с современными требованиями и вошло в историю как 50-й Олимпийский спортивный комплекс страны.

По словам Мехдиева, его технические возможности создают условия для проведения здесь около 9 соревнований и тренировок одновременно. Комплекс включает спортивный зал вместимостью 1100 зрителей, где могут быть организованы соревнования и тренировки по волейболу, баскетболу, гандболу и бадминтону.

Кроме того, в комплексе будут функционировать плавательный бассейн, залы дзюдо, гимнастики, бокса, фитнеса и тхэквондо. Множество залов создает широкие возможности для проведения здесь соревнований по различным видам спорта.

Здесь также будет функционировать гостиница из 21 номера для проживания как спортсменов, так и гостей города.