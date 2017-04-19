В Баку при поддержке Bakcell прошел международный шахматный турнир

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell оказала поддержку в проведении XVI детского международного шахматного турнира, организованного Шахматной федерацией Азербайджана совместно с шахматным клубом "Гянджлик" и Азербайджано-французским университетом.

Как сообщили Report из компании, в этом 7-раундном турнире, прошедшем с 9 по 14 апреля 2017 года по Швейцарской системе в рамках правил ФИДЕ приняли участие 56 молодых шахматистов возрастом 15 и ниже из таких стран как Азербайджан, Россия, Турция, Иран, Грузия, Франция, Португалия и Казахстан.

Азербайджанские шахматисты, набравшие наибольшее количество очков в ходе соревнований, получили возможности принять участие на международном турнире во Франции.

Другие победители турнира получили смартфоны и другие ценные подарки от Bakcell.