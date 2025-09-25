Узбекистан на III Играх СНГ в Азербайджане представят 254 спортсмена

Узбекистан будет представлен на III Играх СНГ в Азербайджане 254 спортсменами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Узбекистана.

Согласно информации, сборная Узбекистана будет представлена в 23 видах спорта, среди которых настольный теннис, стендовая стрельба, бадминтон, футбол, плавание, волейбол, борьба вольная, женская и греко-римская, баскетбол 3х3, фехтование, самбо, дзюдо, таэквондо WT, академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, карате, художественная гимнастика, прыжки на батуте, човган (традиционная конная игра), стрельба из лука и бокс.

Отметим, что III Игры СНГ пройдут с 27 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана - Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на Гянджинском городском стадионе.