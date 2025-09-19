Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Самые яркие моменты первого дня Гран-при Азербайджана - ФОТОРЕПОРТАЖ

    В Баку завершился первый день Гран-при Азербайджана Формулы-1, собравший тысячи болельщиков и внимание мировых СМИ.

    Первый день гонок подарил зрителям напряженную борьбу как в Формуле-2, так и в свободных практиках.

    Сначала на трассу вышли пилоты второй категории. В свободном заезде лучшим стал Алекс Данн из Rodin Motorsport, а в квалификации победу одержал Джек Кроуфорд, представляющий Dams Lukas Oil.

    Затем внимание зрителей переключилось на главную интригу уик-энда - заезды Формулы-1. В первой свободной практике лучший результат показал Ландо Норрис из McLaren, а во второй сессии на вершину протокола поднялся Льюис Хэмилтон за рулем Ferrari.

    Гоночный уик-энд в Баку продолжится, а победитель Гран-при станет известен 21 сентября.

    Report представляет фоторепортаж самых ярких моментов первого дня:

    Фото
    F1: Azərbaycan Qran-prisinin ilk günündən - FOTOREPORTAJ
    Фото
    Photos from day one of Formula 1 Azerbaijan Grand Prix

