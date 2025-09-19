İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    F1: Azərbaycan Qran-prisinin ilk günündən - FOTOREPORTAJ

    Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ilk günə yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq ikinci dərəcəli pilotlar mübarizəyə qoşulublar.

    "Formula 2"də sərbəst yürüşdə "Rodin Motorsport" komandasından Aleks Dann, sıralama turunda "Dams Lukas Oil"dən Cek Krouford birinci olub.

    "Formula 1"də isə birinci sərbəst yürüşdə "Maklaren"dən Lando Norris, ikinci sınaq yürüşündə "Ferrari"dən Lyuis Hemilton ən yaxşı nəticəni göstəriblər.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Foto
    Самые яркие моменты первого дня Гран-при Азербайджана - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Foto
    Photos from day one of Formula 1 Azerbaijan Grand Prix

