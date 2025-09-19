F1: Azərbaycan Qran-prisinin ilk günündən - FOTOREPORTAJ
İdman
- 19 sentyabr, 2025
- 19:14
Bakıda təşkil olunan "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində ilk günə yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, ilk olaraq ikinci dərəcəli pilotlar mübarizəyə qoşulublar.
"Formula 2"də sərbəst yürüşdə "Rodin Motorsport" komandasından Aleks Dann, sıralama turunda "Dams Lukas Oil"dən Cek Krouford birinci olub.
"Formula 1"də isə birinci sərbəst yürüşdə "Maklaren"dən Lando Norris, ikinci sınaq yürüşündə "Ferrari"dən Lyuis Hemilton ən yaxşı nəticəni göstəriblər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
