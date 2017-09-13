Роналду, Месси, Касильяс и Пирло номинированы на премию Golden Foot

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Определились десять футболистов, претендующих на престижную премию Golden Foot в 2017 году.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, награда вручается игроку, возраст которого составляет не менее 28 лет, за вклад в развитие футбола.

В список номинантов вошли попали Лионель Месси, Луис Суарес ("Барселона"), Криштиану Роналду, Серхио Рамос ("Реал"), Мануэль Нойер, Арьен Роббен ("Бавария"), Икер Касильяс ("Порту"), Тьяго Силва ("ПСЖ"), Яя Туре ("Манчестер Сити") и Андреа Пирло ("Нью-Йорк Сити").

Победитель будет определен по результатам голосования, а вручение премии состоится 7 ноября в Монако.