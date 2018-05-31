Роналдо может приобрести "Вальядолид" за 30 млн

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо может стать владельцем испанского клуба "Вальядолид".

Как передает Report, 41-летний бразилец ведёт переговоры о покупке клуба. Потенциальная сумма сделки составляет приблизительно € 30 млн.

Отмечается, что ранее Роналдо безуспешно пытался вести переговоры о покупке "Хетафе" и "Тенерифе".

"Вальядолид" вылетел из Примеры во второй дивизион чемпионата Испании в 2014 году и с тех пор выступает в Сегунде. В нынешнем сезоне за тур до конца чемпионата клуб располагается на шестой строчке, которая позволяет принять участие в плей-офф за путёвку в Примеру на следующий сезон.