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    Роналдо может приобрести "Вальядолид" за 30 млн

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо может стать владельцем испанского клуба "Вальядолид".

    Как передает Report, 41-летний бразилец ведёт переговоры о покупке клуба. Потенциальная сумма сделки составляет приблизительно € 30 млн.

    Отмечается, что ранее Роналдо безуспешно пытался вести переговоры о покупке "Хетафе" и "Тенерифе".

    "Вальядолид" вылетел из Примеры во второй дивизион чемпионата Испании в 2014 году и с тех пор выступает в Сегунде. В нынешнем сезоне за тур до конца чемпионата клуб располагается на шестой строчке, которая позволяет принять участие в плей-офф за путёвку в Примеру на следующий сезон.

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