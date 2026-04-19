    "Реал Сосьедад" вырвал Кубок Испании у "Атлетико" в серии пенальти

    • 19 апреля, 2026
    • 02:52
    Реал Сосьедад вырвал Кубок Испании у Атлетико в серии пенальти

    "Реал Сосьедад" стал обладателем Кубка Испании, обыграв в финале мадридский "Атлетико" в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 2:2 по итогам основного и дополнительного времени.

    Как передает Report, решающий матч прошел в Севилье на стадионе "Ла Картуха".

    Команда из Сан-Себастьяна начала финал стремительно: уже на 14-й секунде отличился Андер Барренечеа. Однако мадридцы быстро вернулись в игру, когда на 19-й минуте счет сравнял Адемола Лукман. Перед самым перерывом Микель Оярсабаль вновь вывел басков вперед, реализовав пенальти.

    Во втором тайме "Атлетико" сумел спастись благодаря голу Хулиана Альвареса на 83-й минуте, переведя встречу в дополнительное время. В овертайме команды так и не выявили сильнейшего, и судьба трофея решалась в послематчевой серии.

    Главным героем серии пенальти стал вратарь "Реал Сосьедад" Унаи Марреро, отразивший удары Александера Серлота и Хулиана Альвареса. Голкипер "Атлетико" Хуан Муссо также отметился сейвом, парировав удар Орри Оскарссона, но точный удар Пабло Марина принес баскскому клубу трофей.

    Для "Реал Сосьедад" это четвертая победа в Кубке Испании и первая с 2021 года, когда отложенный финал сезона-2019/20 также проходил в Севилье, но без зрителей из-за пандемии. Примечательно, что в финале Кубка Испании 1987 года "Реал Сосьедад" тоже обыграл "Атлетико" после ничьей 2:2 и серии пенальти.

