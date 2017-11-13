Подруга Криштиану Роналду родила дочь

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Джорджина Родригес, девушка нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, родила футболисту дочь.

Как передает Report, появившуюся на свет девочку назвали Алана Мартина.

О рождении ребёнка 32-летний футболист сообщил на своей странице в “Инстаграме”.

Роналду является отцом троих детей от суррогатной матери. Криштиану-младшему уже семь лет, а близнецы Ева и Матео родились в июне 2017 года на западном побережье США.