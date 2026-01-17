Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Луис Энрике может возглавить мадридский "Реал" уже летом

    Спорт
    • 17 января, 2026
    • 06:15
    Луис Энрике может возглавить мадридский Реал уже летом

    Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике может покинуть парижский клуб и возглавить мадридский "Реал" летом 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщает аккаунт Topskills Sports UK в X.

    По информации источника, Энрике открыт для того, чтобы возглавить новый клуб, но при условии, что получит полный контроль над игроками, трансферами и спортивными решениями. Отмечается, что испанский специалист всерьез относится к возможности вернуться к работе в испанском чемпионате.

    Напомним, Энрике занимал должность главного тренера "Барселоны" с 2014 по 2017 год. Под его руководством сине-гранатовые выигрывали Лигу чемпионов, клубный ЧМ, Суперкубок УЕФА, дважды становились чемпионами Испании, трижды завоёвывали Кубок страны и один раз - Суперкубок Испании. С лета 2023-го Энрике возглавляет "ПСЖ", с которым также взял Лигу чемпионов, победил в Межконтинентальном кубке, Суперкубке УЕФА, а также по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Кроме того, Энрике известен по работе тренером в "Сельте", "Роме" и сборной Испании.

