Луис Энрике может возглавить мадридский "Реал" уже летом

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике может покинуть парижский клуб и возглавить мадридский "Реал" летом 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает аккаунт Topskills Sports UK в X.

По информации источника, Энрике открыт для того, чтобы возглавить новый клуб, но при условии, что получит полный контроль над игроками, трансферами и спортивными решениями. Отмечается, что испанский специалист всерьез относится к возможности вернуться к работе в испанском чемпионате.

Напомним, Энрике занимал должность главного тренера "Барселоны" с 2014 по 2017 год. Под его руководством сине-гранатовые выигрывали Лигу чемпионов, клубный ЧМ, Суперкубок УЕФА, дважды становились чемпионами Испании, трижды завоёвывали Кубок страны и один раз - Суперкубок Испании. С лета 2023-го Энрике возглавляет "ПСЖ", с которым также взял Лигу чемпионов, победил в Межконтинентальном кубке, Суперкубке УЕФА, а также по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Кроме того, Энрике известен по работе тренером в "Сельте", "Роме" и сборной Испании.