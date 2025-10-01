Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Фарид Гаибов: Азербайджан известен в мире как спортивная страна

    Спорт
    • 01 октября, 2025
    • 17:31
    Фарид Гаибов: Азербайджан известен в мире как спортивная страна

    Азербайджан известен в мире как спортивная страна.

    Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на пресс-конференции, посвященной международным соревнованиям по триатлону IRONMAN 70.3 BAKU, которые впервые пройдут в истории азербайджанского спорта.

    По его словам, спорт в Азербайджане определен главой государства как государственная политика:

    "В различных регионах страны построены спортивные комплексы. Проведение разнообразных международных соревнований закрепило за Азербайджаном статус спортивной державы. В следующем году в Баку также пройдут различные спортивные соревнования, в частности соревнование по триатлону. У нас сформирована сильная команда организаторов, и мы гарантируем, что запланированные соревнования будут проведены на высоком уровне".

    Отметим, что соревнования по триатлону IRONMAN 70.3 BAKU состоятся 5-6 сентября 2026 года в Баку и будут включать дисциплины IRONMAN 70.3, Fun Run 5 km и детские соревнования IRONKIDS.

    4-6 сентября 2026 года будет организована развлекательная программа для жителей и гостей, зона IRONMAN EXPO. Посетители смогут приобрести официальную продукцию IRONMAN и другие спортивные принадлежности.

    Лента новостей