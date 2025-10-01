Фарид Гаибов: Азербайджан известен в мире как спортивная страна

Азербайджан известен в мире как спортивная страна.

Как сообщает Report, об этом сказал министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на пресс-конференции, посвященной международным соревнованиям по триатлону IRONMAN 70.3 BAKU, которые впервые пройдут в истории азербайджанского спорта.

По его словам, спорт в Азербайджане определен главой государства как государственная политика:

"В различных регионах страны построены спортивные комплексы. Проведение разнообразных международных соревнований закрепило за Азербайджаном статус спортивной державы. В следующем году в Баку также пройдут различные спортивные соревнования, в частности соревнование по триатлону. У нас сформирована сильная команда организаторов, и мы гарантируем, что запланированные соревнования будут проведены на высоком уровне".

Отметим, что соревнования по триатлону IRONMAN 70.3 BAKU состоятся 5-6 сентября 2026 года в Баку и будут включать дисциплины IRONMAN 70.3, Fun Run 5 km и детские соревнования IRONKIDS.

4-6 сентября 2026 года будет организована развлекательная программа для жителей и гостей, зона IRONMAN EXPO. Посетители смогут приобрести официальную продукцию IRONMAN и другие спортивные принадлежности.