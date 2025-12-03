Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    ЧМ по пожарно-спасательному спорту может пройти в Азербайджане в 2026 году

    Спорт
    • 03 декабря, 2025
    • 11:05
    XXI Чемпионата мира (ЧМ) среди мужчин и XII Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту в 2026 году планируется провести в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом президент Международной спортивной федерации пожарных спасателей Александр Чуприян заявил на XXVI Международной конференции руководителей пожарно-спасательных служб стран - членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

    Он отметил, что на трехдневной конференции в Баку планируется обсуждать широкий круг вопросов и провести большую работу.

    "Мы также посетим спортивную базу, где планируется провести следующий чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. В настоящее время международную федерацию представляет 35 стран с трех континентов. География проведения чемпионатов расширяется. Мы все еще под впечатлением от Эр-Рияда, где прошли последние мировые первенства среди мужчин и женщин. И уже начинаем говорить о возможных соревнованиях, которые могут состояться в Азербайджане в следующем году", - сказал Чуприян.

    Yanğın-xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatı 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilə bilər
