Чемпион "Формулы-1" Хэмилтон: Следующий контракт станет последним

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Трехкратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон, выступающий за "Мерседес", заявил, что следующий контракт, вероятно, станет для него последним в карьере. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"У меня есть действующий контракт еще на три года. Думаю, после этого я мог бы подписать еще один контракт на три-четыре года, после чего я закончу выступать, — заявил Хэмилтон. — Я за рулем "Мерседеса" с 13 лет, поэтому, честно говоря, мне сложно представить себя в другой команде. Никогда не говори "никогда", но я думаю, было бы очень здорово закончить карьеру в этой команде".