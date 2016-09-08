Азербайджанский мастер К-1 Забит Самедов встретился в Баку с болельщиками - ФОТО

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанский мастер К-1, борец Забит Самедов встретился с болельщиками.

Как сообщает Report, встреча была организована в Торговом центре "Park Bulvar". Сначала З.Самедов ответил на вопросы журналистов.

На встрече, где присутствовало большое количество болельщиков, спортсмен раздал автографы и были сделаны фото.

Отметим, что на прошедшем в Грозном и посвященном памяти первого президента Чечни Ахмет-хаджи Кадырова турнире по профессиональному кикбоксингу, З.Самедов встретился с румынским бойцом Каталин Морошану в бою за титул чемпиона мира по версии "WBC Muaythai". Встреча начались с нападений соперника. Принявший оборонительную позицию З.Самедов неожиданно нанес коленом удар в грудь соперника, после чего был объявлен победителем.

Поединок продолжался 1 минуту 13 секунд и завершился в первом раунде. Тогда З.Самедова поддержали уехавшие из Баку в Грозный около 120-ти болельщиков. В рамках турнира состоялось 13 встреч по кикбоксингу, муай таю и классическому боксу.

На ринг вышли представители 11 стран - России, Румынии, Беларуси, Голландии, Хорватии, Эстонии, Азербайджана, Туниса, Узбекистана, Грузии и Суринама.

Центральная встреча прошла между Забитом Самедовым и Каталин Морошану. В итоге азербайджанский борец по прозвищу "Маугли" стал чемпионом мира по версии "WBC Muaythai".