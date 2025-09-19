Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие паралимпийского движения

Президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Хидаят Абдуллаев в рамках визита в Узбекистан посетил Паралимпийский комитет этой страны.

Как сообщает Report, глава азербайджанского паралимпийского комитета встретился с зампредседателя аналогичного ведомства Узбекистана Хикматом Тошматовым, советником председателя Мардонбеком Давроновым, а также председателем Федерации спорта слепых Узбекистана Отабеком Эргашевым.

В ходе встречи стороны обсудили развитие паралимпийского движения в обеих странах, расширение налаженного сотрудничества, вопросы медицинской классификации и направления повышения знаний специалистов в этой области.