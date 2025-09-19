Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие паралимпийского движения

    Спорт
    • 19 сентября, 2025
    • 21:28
    Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие паралимпийского движения

    Президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Хидаят Абдуллаев в рамках визита в Узбекистан посетил Паралимпийский комитет этой страны.

    Как сообщает Report, глава азербайджанского паралимпийского комитета встретился с зампредседателя аналогичного ведомства Узбекистана Хикматом Тошматовым, советником председателя Мардонбеком Давроновым, а также председателем Федерации спорта слепых Узбекистана Отабеком Эргашевым.

    В ходе встречи стороны обсудили развитие паралимпийского движения в обеих странах, расширение налаженного сотрудничества, вопросы медицинской классификации и направления повышения знаний специалистов в этой области.

    Azərbaycan və Özbəkistan paralimpiya hərəkatının inkişafını müzakirə edib

