Azərbaycan və Özbəkistan paralimpiya hərəkatının inkişafını müzakirə edib
İdman
- 19 sentyabr, 2025
- 20:48
Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsinin (ARMPK) prezidenti Hidayət Abdullayev Özbəkistan Paralimpiya Komitəsinin qonağı olub.
"Report"un məlumatına görə, səfər çərçivəsində ARMPK prezidenti komitənin inzibati binasını ziyarət edib və Özbəkistan Paralimpiya Komitəsi sədrinin müavini Hikmət Toshmatov, sədrin müşaviri Mardonbek Davronov, həmçinin Özbəkistan Gözdən Əlillər İdmanı Federasiyasının sədri Otabek Erqaşev ilə görüşüb.
Görüş zamanı tərəflər hər iki ölkədə paralimpiya hərəkatının inkişafı, mövcud əməkdaşlığın genişləndirilməsi, tibbi təsnifat məsələləri və bu sahədə mütəxəssislərin biliklərinin artırılması istiqamətlərini müzakirə ediblər.
Son xəbərlər
21:58
Trampın "Nyu-York Times"a qarşı 15 milyard dollarlıq iddiası təmin olunmayıbDigər ölkələr
21:38
AK rəhbəri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketinin qəbulunun sürətləndirilməsinə çağırıbDigər ölkələr
21:19
İran XİN: "Avropa üçlüyü" nüvə məsələsinin diplomatik yolla həlli səylərini alt-üst edirRegion
20:58
Tramp BMT BA sessiyasında Suriya Prezidenti ilə görüşmək niyyətindədirDigər ölkələr
20:48
Azərbaycan və Özbəkistan paralimpiya hərəkatının inkişafını müzakirə edibİdman
20:45
Kəlbəcərə dolu düşübHadisə
20:36
Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bakıya gəlibXarici siyasət
20:28
Gəncədə leysan nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaradıbHadisə
20:23