Антонин Минарский рассказал об ожиданиях от ЧМ по пожарно-спасательному спорту в 2026 году

Вице-президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Антонин Минарский ожидает хороших результатов от спортсменов на чемпионате мира по пожарному спорту в 2026 году.

Как передает Report, об этом Минарский сказал журналистам в Баку.

Он отметил, что в 2026 году мировое первенство может пройти в Азербайджане.

По его словам, пожарные и спасатели смогут показать наилучшие результаты в этом турнире.

"Это вид спорта, в котором пожарные демонстрируют ответственность, умение работать на высоте, противодействие огню и так далее. И я думаю, что в Азербайджане, в Баку, мы увидим наилучшие результаты", - добавил он.

Отметим, что в Баку сегодня начала работу Международная конференция руководителей пожарно-спасательных служб стран-членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. На заседании планируется утвердить страну-хозяйку чемпионата мира в 2026 году. Основным претендентом на проведение ЧМ является Азербайджан.