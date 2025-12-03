Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Антонин Минарский рассказал об ожиданиях от ЧМ по пожарно-спасательному спорту в 2026 году

    Спорт
    • 03 декабря, 2025
    • 11:59
    Вице-президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Антонин Минарский ожидает хороших результатов от спортсменов на чемпионате мира по пожарному спорту в 2026 году.

    Как передает Report, об этом Минарский сказал журналистам в Баку.

    Он отметил, что в 2026 году мировое первенство может пройти в Азербайджане.

    По его словам, пожарные и спасатели смогут показать наилучшие результаты в этом турнире.

    "Это вид спорта, в котором пожарные демонстрируют ответственность, умение работать на высоте, противодействие огню и так далее. И я думаю, что в Азербайджане, в Баку, мы увидим наилучшие результаты", - добавил он.

    Отметим, что в Баку сегодня начала работу Международная конференция руководителей пожарно-спасательных служб стран-членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. На заседании планируется утвердить страну-хозяйку чемпионата мира в 2026 году. Основным претендентом на проведение ЧМ является Азербайджан.

    Antonin Minarski yanğın-xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatından gözləntiləri barədə danışıb
    Лента новостей