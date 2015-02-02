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    Жизнь и здоровье сотрудников органов по чрезвычайным ситуациям будет страховаться в обязательном порядке

    Поправки в законопроект были приняты путем голосования

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшним пленарном заседании парламента внесли поправки в законопроект "О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям".

    Как сообщает Report, данная поправка означает предоставление 23.1 статьи законопроекта в новой редакции.

    Согласно изменениям, жизнь и здоровье сотрудников органов по чрезвычайным ситуациям страхуется в обязательном порядке в соответствии с законом "Об обязательном государственном личном страховании работников судов и правоохранительных органов".

    Напомним, что до внесения поправок отмечалось об обязательном страховании в соответствии с законодательством жизни и здоровья сотрудников органов по чрезвычайным ситуациям за счет госбюджета.

    Поправки в законопроект были приняты путем голосования.  

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