Жильцам сгоревшего здания в Бинагадинском районе не будут выдавать бытовую технику

Абид Шарифов встретился с жильцами

Баку. 17 августа. REPORT. AZ/ В административном здании Исполнительной власти Бинагадинского района состоялась встреча членов государственной комиссии, созданной в связи с пожаром в многоэтажном здании по адресу: проспект Азадлыг, 200/36, с жильцами здания.

Об этом Report сообщил один из жильцов, участвовавших на встрече.

На встрече приняли участие заместитель премьер-министра, председатель государственной комиссии Абид Шарифов, глава исполнительной власти Бинагадинского района (ИВР) Халяддин Искендеров, заведующий отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления ИВР Рамиз Гёюшов и другие должностные лица.

Жилец здания отметил, что один гражданин, в квартире которого сгорело все оборудование, спросил о том, оплатит ли государство стоимость движимого имущества: "Абид Шарифов ответил, что на их счет было перечислено 20 тыс. манатов, купите на эти деньги. Тогда гражданин сказал, что эти деньги выплачены в качестве компенсации морального ущерба, мы еще не пришли в себя. Эти деньги уже потрачены на выплату кредитов, на лечение, одежду, лекарства. А теперь нам говорят, что нам не будут выдаваться телевизоры, холодильники, кондиционеры. А по телевизору говорят, что жители будут обеспечены всем оборудованием".