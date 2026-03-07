Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Завтра в центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal будет нерабочий день

    Социальная защита
    • 07 марта, 2026
    • 11:59
    Завтра в центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal будет нерабочий день

    В связи с 8 Марта - Международным женским днем в центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal будет нерабочий день.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям.

    Отмечается, что начиная с 9 марта граждане смогут обращаться в центры и пользоваться соответствующими услугами.

