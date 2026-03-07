Завтра в центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal будет нерабочий день
Социальная защита
- 07 марта, 2026
- 11:59
В связи с 8 Марта - Международным женским днем в центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal будет нерабочий день.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям.
Отмечается, что начиная с 9 марта граждане смогут обращаться в центры и пользоваться соответствующими услугами.
