Завтра в центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal будет нерабочий день

В связи с 8 Марта - Международным женским днем в центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal будет нерабочий день.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обслуживанию граждан и социальным инновациям.

Отмечается, что начиная с 9 марта граждане смогут обращаться в центры и пользоваться соответствующими услугами.