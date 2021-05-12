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Завтра семьям шехидов и ветеранам войны будут предоставлены квартиры

Завтра семьям шехидов и ветеранам войны будут предоставлены квартиры 13 мая Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставит квартиры семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны
Социальная защита
12 мая 2021 г. 13:44
Завтра семьям шехидов и ветеранам войны будут предоставлены квартиры
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13 мая Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставит квартиры семьям шехидов и инвалидам Отечественной войны.

Как сообщает Report, церемония представления квартир состоится в поселке Рамана Сураханского района (здания для бывших вынужденных переселенцев, городок Шуша).

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 января 2021 года семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны в 2021-2025 годах будет предоставлено 11 тыс. квартир и частных домов, в том числе до 3 тыс. в 2021 году. По плану на 2021 год семьям шехидов и ветеранам Карабахской войны, гражданам, приравненным к инвалидам войны, включая предоставленные сегодня квартиры, уже выданы 370 квартир. Всего на сегодняшний день данной категории граждан предоставлено 9 570 квартир и индивидуальных домов.

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Версия на азербайджанском языке Sabah şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillər veriləcək

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