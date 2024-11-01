Завершено благоустройство территории перед Бакинским железнодорожным вокзалом и станцией метро "28 мая" - ФОТОРЕПОРТАЖ

11:24

Завершены работы по благоустройству и реконструкции территории перед Бакинским железнодорожным вокзалом и станцией метро "28 Мая".

Как сообщает Report, на территории общей площадью 3,5 га прекращено движение легковых автомобилей и созданы отвечающие современным требованиям автобусные, пешеходные и велосипедные полосы.

Снято старое наземное покрытие, установлены гранитные бордюры и уложено около 22 000 кв. м гранитного покрытия.

Также на территории создана зеленая зона общей площадью около 2 300 кв. м, высажено более 200 деревьев и более 15 тыс. кустарников, привезенных из Италии, проведено освещение, установлены современные скамьи.

Помимо этого, построены соответствующие современным строительным нормам и правилам 2 фонтана, 2 автобусные стоянки, установлены 4 зарядные станции для электробусов.

Представляем фото с данной территории:

Фото: Башир Али