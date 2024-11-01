О нас

Завершено благоустройство территории перед Бакинским железнодорожным вокзалом и станцией метро "28 мая" - ФОТОРЕПОРТАЖ

Завершено благоустройство территории перед Бакинским железнодорожным вокзалом и станцией метро "28 мая" - ФОТОРЕПОРТАЖ 11:24
Социальная защита
1 ноября 2024 г. 11:50
Завершено благоустройство территории перед Бакинским железнодорожным вокзалом и станцией метро 28 мая - ФОТОРЕПОРТАЖ

Завершены работы по благоустройству и реконструкции территории перед Бакинским железнодорожным вокзалом и станцией метро "28 Мая".

Как сообщает Report, на территории общей площадью 3,5 га прекращено движение легковых автомобилей и созданы отвечающие современным требованиям автобусные, пешеходные и велосипедные полосы.

Снято старое наземное покрытие, установлены гранитные бордюры и уложено около 22 000 кв. м гранитного покрытия.

Также на территории создана зеленая зона общей площадью около 2 300 кв. м, высажено более 200 деревьев и более 15 тыс. кустарников, привезенных из Италии, проведено освещение, установлены современные скамьи.

Помимо этого, построены соответствующие современным строительным нормам и правилам 2 фонтана, 2 автобусные стоянки, установлены 4 зарядные станции для электробусов.

Представляем фото с данной территории:

Фото: Башир Али

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Dəmiryol Vağzalı və metronun “28 May” stansiyasının qarşısındakı abadlıq işləri başa çatıb - FOTOREPORTAJ

Экслюзивные новости

Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
Кенан Полео: Великобритания и Азербайджан работают над формированием долгосрочного наследия COP29
31 октября 2024 г. 14:44
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi