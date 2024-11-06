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Анар Керимов: Пробелы в профподготовке негативно влияют на производительность труда работников

Анар Керимов: Пробелы в профподготовке негативно влияют на производительность труда работников Недостаточное внимание к профессиональной подготовке в период академической деятельности негативно влияет на производительность труда работников.
Социальная защита
6 ноября 2024 г. 12:09
Анар Керимов: Пробелы в профподготовке негативно влияют на производительность труда работников

Недостаточное внимание к профессиональной подготовке в период академической деятельности негативно влияет на производительность труда работников.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов на конференции "Во имя устойчивого развития Азербайджана: презентация Единой платформы и национального стандарта по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG)".

По его словам, неспособность людей уделять достаточно внимания профессиональной подготовке во время получения академического образования снижает их продуктивность. "Платформа ESG требует, чтобы после привлечения граждан к работе, компании выделяли бюджет на повышение квалификации работников", отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Anar Kərimov: Peşə hazırlığındakı boşluqlar işçilərin məhsuldarlığına mənfi təsir edir

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