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За 9 месяцев 2024 года в Нахчыване арестовано 66 человек за неуплату алиментов

За 9 месяцев 2024 года в Нахчыване арестовано 66 человек за неуплату алиментов 11^14
Социальная защита
4 ноября 2024 г. 11:45
За 9 месяцев 2024 года в Нахчыване арестовано 66 человек за неуплату алиментов

В Нахчыванской Автономной Республике взысканы алименты на сумму 3 млн 385 тыс. 326 манатов.

Об этом сказал нахчыванскому бюро Report начальник отдела исполнения и пробации Министерства юстиции Нахчыванской АР Интигам Велиев.

Он отметил, что с начала 2024 года в местные органы исполнения и пробации поступило 765 исполнительных документов по взысканию алиментов, в то же время из производства исключено 580 исполнительных документов.

По словам И.Велиева, за отчетный период по 3 699 исполнительным документам о взыскании алиментов на общую сумму 3 млн 385 тыс. 326 манатов на содержание 6 243 несовершеннолетних детей.

При этом за 9 месяцев 2024 года 66 должников были подвергнуты административному аресту за неуплату алиментов без уважительной причины, один должник - оштрафован в административном порядке. Также 107 должникам временно ограничено право выезда из страны.

За 9 месяцев 2024 года в отношении одного должника, уклонявшегося от уплаты алиментов, возбуждено уголовное дело по статье 306.1 Уголовного кодекса Азербайджана.

В настоящее время продолжается работа по обеспечению выплаты алиментов на содержание 5 025 несовершеннолетних детей по 3 179 исполнительным документам, находящимся в производстве.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin 9 ayı ərzində Naxçıvanda aliment ödəməyən 66 nəfər həbs edilib

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