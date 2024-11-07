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ASAN xidmət и ASAN kommunal обнародовали график работы в праздничные дни

ASAN xidmət и ASAN kommunal обнародовали график работы в праздничные дни В связи с празднованием Дня Победы и Дня государственного флага Азербайджана 8, 9 и 10 ноября все центры ASAN xidmət и ASAN kommunal будут закрыты.
Социальная защита
7 ноября 2024 г. 11:09
ASAN xidmət и ASAN kommunal обнародовали график работы в праздничные дни

В связи с празднованием Дня Победы и Дня государственного флага Азербайджана 8, 9 и 10 ноября все центры ASAN xidmət и ASAN kommunal будут закрыты.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (ASAN Xidmət).

С 11 по 14 ноября центры ASAN возобновят работу, за исключением бакинских центров ASAN xidmət №2 и №5. Граждане, которые должны получить готовые документы в центре ASAN xidmət №2, могут обратиться в ASAN xidmət №6, а лица, которые должны получить документы в ASAN xidmət №5, - службу ASAN №7.

Напомним, что в Азербайджане 8-13 ноября являются нерабочими днями.

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Версия на азербайджанском языке "ASAN xidmət" və "ASAN kommunal" mərkəzlərinin bayram günlərində iş qrafiki açıqlanıb

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