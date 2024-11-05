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В Азербайджане в детских домах проведен мониторинг, наказан 41 сотрудник, 7 - уволены

В Азербайджане в детских домах проведен мониторинг, наказан 41 сотрудник, 7 - уволены 15:41
Социальная защита
5 ноября 2024 г. 16:25
В Азербайджане в детских домах проведен мониторинг, наказан 41 сотрудник, 7 - уволены

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана провело мониторинг в ряде детских домах, в результате чего наказан 41 сотрудник.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, в учреждениях социального обслуживания, детских домах № 2, 3, 4 и 6 и малом групповом доме семейного типа № 1 в деятельности некоторых сотрудников имел место непрофессиональный подход, безразличие к детям, создание условий для насилия, нарушение дисциплинарных и санитарно-гигиенических правил и прочие недостатки.

На основании выявленных нарушений в отношении 41 работника указанных учреждений приняты меры дисциплинарного взыскания: 33 из них сделаны замечания и строгие выговоры, 8 - объявлено письменное предупреждение.

Помимо этого, расторгнуты трудовые договоры с 7 сотрудниками.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi uşaq evlərində monitorinq keçirilib, 41 nəfər cəzalandırılıb, 7 əməkdaş işdən çıxarılıb

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