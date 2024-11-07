В Минтруда рассказали, какие социальные темы будут обсуждаться в рамках COP29

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана проведет обширные дискуссии по вопросам человеческого развития, зеленых рабочих мест, достойной работы для всех и социальной защиты в рамках международной конференции COP29.

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана проведет обширные дискуссии по вопросам человеческого развития, зеленых рабочих мест, достойной работы для всех и социальной защиты в рамках международной конференции COP29.

Как сообщили Report в министерстве, 18 ноября состоится встреча высокого уровня на тему "Инвестиции в человеческое развитие для климатически устойчивого будущего".

На мероприятии с участием министров, а также официальных лиц из различных стран, агентств ООН и других международных организаций будет рассмотрено влияние перехода к климатоустойчивой экономике на рынок труда, повышение устойчивости человеческого капитала и другие вопросы.

Круглый стол на тему "Зеленые рабочие места и навыки" будет посвящен развитию навыков рабочей силы для создания зеленых рабочих мест, а также доступу к зеленым рабочим местам для уязвимых групп населения.

На мероприятии на тему "Сохранение устойчивости человеческого развития: мобилизация климатического финансирования для социальной защиты" будет обсуждено климатическое финансирование и его роль в поддержке людей из уязвимых групп населения.

20-21 ноября планируется провести мероприятие на тему "От теории к практике для справедливого перехода для всех: межрегиональный политический диалог высокого уровня Юг-Юг", посвященное укреплению климатических планов, обмену знаниями и опытом в данной сфере.