В Карабахском университете по направлению Госагентства 50 человек обеспечены работой

50 человек обеспечены работой в Карабахском университете на основании направления Государственного агентства занятости.

50 человек обеспечены работой в Карабахском университете на основании направления Государственного агентства занятости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что некоторые из них - бывшие вынужденные переселенцы, в настоящее время проживающие в прилегающих районах. Также ведется совместная работа по обеспечению занятости еще одной группы лиц в высшем учебном заведении.

Отметим, что Карабахский университет представил вакансии на первой ярмарке труда в Шуше.