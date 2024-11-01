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В Карабахском университете по направлению Госагентства 50 человек обеспечены работой

В Карабахском университете по направлению Госагентства 50 человек обеспечены работой 50 человек обеспечены работой в Карабахском университете на основании направления Государственного агентства занятости.
Социальная защита
1 ноября 2024 г. 14:52
В Карабахском университете по направлению Госагентства 50 человек обеспечены работой

50 человек обеспечены работой в Карабахском университете на основании направления Государственного агентства занятости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что некоторые из них - бывшие вынужденные переселенцы, в настоящее время проживающие в прилегающих районах. Также ведется совместная работа по обеспечению занятости еще одной группы лиц в высшем учебном заведении.

Отметим, что Карабахский университет представил вакансии на первой ярмарке труда в Шуше.

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Версия на азербайджанском языке Məşğulluq Agentliyinin göndərişi əsasında 50 nəfər Qarabağ Universitetində işlə təmin edilib

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