Завтра центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не работают

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ 9 ноября в связи с Днем Государственного флага центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте, обратившись в центры с 10 ноября, граждане смогут воспользоваться соответствующими услугами.

Отметим, что на данный момент действуют 15 центров ASAN xidmət. Пять из них расположены в столице, а остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли и Шеки.

Кроме того, в Баку действуют 2 центра ASAN Kommunal, оказывающие населению услуги в коммунальной сфере.