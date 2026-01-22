В Азербайджане завершен процесс выплаты пенсий за январь

Государственный фонд социальной защиты завершил пенсионные выплаты за январь месяц по республике.

Как сообщает Report, 13 января пенсии за январь месяц, а также пенсии, назначенные на льготных условиях, были выплачены лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе и Нахчыванской АР, а сегодня - лицам, проживающим в регионах страны.

Граждане могут получить свои пенсии через банкоматы соответствующих банков посредством банковских карт.