    В Азербайджане завершен процесс выплаты пенсий за январь

    Социальная защита
    • 22 января, 2026
    • 12:47
    В Азербайджане завершен процесс выплаты пенсий за январь

    Государственный фонд социальной защиты завершил пенсионные выплаты за январь месяц по республике.

    Как сообщает Report, 13 января пенсии за январь месяц, а также пенсии, назначенные на льготных условиях, были выплачены лицам, проживающим в городах Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе и Нахчыванской АР, а сегодня - лицам, проживающим в регионах страны.

    Граждане могут получить свои пенсии через банкоматы соответствующих банков посредством банковских карт.

